На Сумщині пролунало 46 вибухів

Протягом минулої доби загарбники здійснили 19 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Всього було зафіксовано 46 вибухів. Обстрілів зазнали Миропільська, Хотінська, Білопільська, Миколаївська, Краснопільська, Шосткинська, Есманьська, Шалигинська, Новослобідська, Великописарівська громади.

Миропільська громада: здійснено артилерійські обстріли (2 вибухи).

Хотінська громада: 4 міни скинув ворог на територію громади.

Білопільська громада: росіяни завдали ударів з використанням БпЛА (FPV-дрон) (1 вибух), мінометів (13 вибухів), артилерії (7 вибухів) та скинули з БпЛА вибухові пристрої (3 вибухи).

Миколаївська громада: зафіксовано артилерійські обстріли (2 вибухи).

Краснопільська громада: був обстріл з мінометів (2 вибухи).

Шосткинська громада: здійснено обстріл касетними боєприпасами (2 вибухи).

Есманьська громада: зафіксовано мінометні обстріли (2 вибухи).

Шалигинська громада: завдано удар з використанням БпЛА (FPV-дрон) (2 вибухи).

Великописарівська громада: здійснено обстріл з використанням БпЛА (FPV-дрон) (2 вибухи).

Новослобідська громада: 4 міни скинув ворог на територію громади.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через загрозу балістики на сході оголошували повітряну тривогу.

Крім того, ми раніше інформували, що у Харкові пролунали вибухи.

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