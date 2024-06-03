В Сумской области прозвучало 46 взрывов

За прошедшие сутки захватчики совершили 19 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Всего было зафиксировано 46 взрывов. Обстрелы потерпели Миропольская, Хотинская, Белопольская, Николаевская, Краснопольская, Шосткинская, Эсманьская, Шалыгинская, Новослободская, Великописаревская общины.

Миропольское общество: совершены артиллерийские обстрелы (2 взрыва).

Хотинская община: 4 мины сбросил враг на территорию общины.

Белопольское общество: россияне нанесли удары с использованием БпЛА (FPV-дрон) (1 взрыв), минометов (13 взрывов), артиллерии (7 взрывов) и сбросили с БпЛА взрывные устройства (3 взрыва).

Николаевская община: зафиксированы артиллерийские обстрелы (2 взрыва).

Краснопольское общество: был обстрел из минометов (2 взрыва).

Шосткинская община: произведен обстрел кассетными боеприпасами (2 взрыва).

Эсманьская община: зафиксированы минометные обстрелы (2 взрыва).

Шалыгинская община: нанесен удар с использованием БпЛА (FPV-дрон) (2 взрыва).

Великописаревское общество: осуществлен обстрел с использованием БпЛА (FPV-дрон) (2 взрыва).

Новослободская община: 4 мины сбросил враг на территорию общины.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за угрозы баллистики на востоке объявляли воздушную тревогу.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Харькове раздались взрывы.

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