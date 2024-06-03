В Сумской области прозвучало 46 взрывов

Враг продолжает обстреливать Сумскую область.
За прошедшие сутки захватчики совершили 19 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.
Всего было зафиксировано 46 взрывов. Обстрелы потерпели Миропольская, Хотинская, Белопольская, Николаевская, Краснопольская, Шосткинская, Эсманьская, Шалыгинская, Новослободская, Великописаревская общины.
- Миропольское общество: совершены артиллерийские обстрелы (2 взрыва).
- Хотинская община: 4 мины сбросил враг на территорию общины.
- Белопольское общество: россияне нанесли удары с использованием БпЛА (FPV-дрон) (1 взрыв), минометов (13 взрывов), артиллерии (7 взрывов) и сбросили с БпЛА взрывные устройства (3 взрыва).
- Николаевская община: зафиксированы артиллерийские обстрелы (2 взрыва).
- Краснопольское общество: был обстрел из минометов (2 взрыва).
- Шосткинская община: произведен обстрел кассетными боеприпасами (2 взрыва).
- Эсманьская община: зафиксированы минометные обстрелы (2 взрыва).
- Шалыгинская община: нанесен удар с использованием БпЛА (FPV-дрон) (2 взрыва).
- Великописаревское общество: осуществлен обстрел с использованием БпЛА (FPV-дрон) (2 взрыва).
- Новослободская община: 4 мины сбросил враг на территорию общины.
Напомним, ранее сообщалось, что из-за угрозы баллистики на востоке объявляли воздушную тревогу.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Харькове раздались взрывы.
Читайте также:
- Воздушные силы вторично за ночь объявили угрозу баллистики
- В Кропивницком раздался взрыв: что известно
- В Одессе прогремели мощные взрывы: что известно