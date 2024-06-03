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В Сумской области прозвучало 46 взрывов

В Сумской области прозвучало 46 взрывов

Захватчики обстреливают Сумщину (фото иллюстративный) / Фото: Олег Синєгубов

Враг продолжает обстреливать Сумскую область.

За прошедшие сутки захватчики совершили 19 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Всего было зафиксировано 46 взрывов. Обстрелы потерпели Миропольская, Хотинская, Белопольская, Николаевская, Краснопольская, Шосткинская, Эсманьская, Шалыгинская, Новослободская, Великописаревская общины.

  • Миропольское общество: совершены артиллерийские обстрелы (2 взрыва).
  • Хотинская община: 4 мины сбросил враг на территорию общины.
  • Белопольское общество: россияне нанесли удары с использованием БпЛА (FPV-дрон) (1 взрыв), минометов (13 взрывов), артиллерии (7 взрывов) и сбросили с БпЛА взрывные устройства (3 взрыва).
  • Николаевская община: зафиксированы артиллерийские обстрелы (2 взрыва).
  • Краснопольское общество: был обстрел из минометов (2 взрыва).
  • Шосткинская община: произведен обстрел кассетными боеприпасами (2 взрыва).
  • Эсманьская община: зафиксированы минометные обстрелы (2 взрыва).
  • Шалыгинская община: нанесен удар с использованием БпЛА (FPV-дрон) (2 взрыва).
  • Великописаревское общество: осуществлен обстрел с использованием БпЛА (FPV-дрон) (2 взрыва).
  • Новослободская община: 4 мины сбросил враг на территорию общины.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за угрозы баллистики на востоке объявляли воздушную тревогу.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Харькове раздались взрывы.

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