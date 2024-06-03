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В Харькове прогремели взрывы — СМИ

В Харькове прогремели взрывы — СМИ

Взрывы раздались в Харькове / Фото: Associated Press

В городе и области объявлена воздушная тревога.

В ночь на 3 июня в Харькове были слышны звуки взрывов, которые, вероятно, раздались за пределами города.

Об этом сообщает Общественное со ссылкой на собственных корреспондентов.

"В Харькове раздалась серия взрывов, вероятно, за пределами города", — говорится в сообщении.

В настоящее время в городе и области объявлена воздушная тревога.

Командование воздушных сил ВСУ предупреждало об угрозе применения авиационных средств поражения.

Напомним, ранее сообщалось, что РФ обстреляла объекты инфраструктуры в Сумской области.

Кроме того, мы ранее информировали, что мощный взрыв был слышен в Одессе во время воздушной тревоги.

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