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Воздушные силы второй раз за ночь объявили угрозу баллистики

Воздушные силы второй раз за ночь объявили угрозу баллистики

Во второй раз за ночь объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога звучала в южных и восточных областях.

Воздушные силы вторично за ночь объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения.

Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

В 04:13 воздушная тревога из-за угрозы баллистики была объявлена для Одесской и Винницкой областей.

Уже в 04:55 воздушная тревога из-за угрозы баллистики была объявлена для восточных областей.

"Угроза применения баллистического вооружения для восточных областей!" – говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия произвела очередной массированный ракетный обстрел.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Винницкой области произошел пожар на объекте критической инфраструктуры после падения БПЛА.

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