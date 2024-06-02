Воздушные силы второй раз за ночь объявили угрозу баллистики

Воздушная тревога звучала в южных и восточных областях.
Воздушные силы вторично за ночь объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения.
Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.
В 04:13 воздушная тревога из-за угрозы баллистики была объявлена для Одесской и Винницкой областей.
Уже в 04:55 воздушная тревога из-за угрозы баллистики была объявлена для восточных областей.
"Угроза применения баллистического вооружения для восточных областей!" – говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что Россия произвела очередной массированный ракетный обстрел.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Винницкой области произошел пожар на объекте критической инфраструктуры после падения БПЛА.
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