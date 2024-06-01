Россия совершила очередной массированный ракетный обстрел: куда целился враг

Во время массированного ракетного обстрела были атакованы объекты энергетической инфраструктуры в ряде областей.

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Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

Он заявил, что враг атаковал энергообъекты в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Ивано-Франковской областях.

Галущенко добавил, что последствия уточняются, энергетики уже работают над их ликвидацией.

Напомним, ранее сообщалось, что в Винницкой области в результате падения обломков сбитого вражеского беспилотника возник пожар на объекте критической инфраструктуры.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Киевской области силы противовоздушной обороны работали по вражеским ударным беспилотникам.

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