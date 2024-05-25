В Минэнерго сделали прогноз об отключениях света

Сейчас в дневные часы нам помогает именно возобновляемая энергетика балансировать, покрывать наши потребности.

Традиционно, ориентируясь на прошлые годы, летом у нас будет рост потребления. В то же время прогнозируют, что будет и рост производимой электроэнергии из возобновляемых источников.

Об этом в эфире телемарафона замминистра энергетики Светлана Гринчук.

"Что касается восстановления к зиме, мы успеваем восстановить к зиме и будем стараться всеми силами (и своими, и с привлечением международных партнеров) сделать все для того, чтобы успеть к осенне-зимнему периоду. Мы понимаем, что дефицит скорее всего в системе будет, однако, делаем все возможное для того, чтобы он был не так сильно ощутим для наших потребителей", – отметила она.

Ранее в "Укрэнерго" заявили, что украинцы должны быть готовы к тому, что графики отключения света будут применяться. Это касается не только лета, но и предстоящей зимы.

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