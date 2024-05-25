Отключение света 25 мая: где и когда не будет электричества

Без электроэнергии будут и бытовые потребители и промышленность.

В субботу, 25 мая, в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях отключений света в течение дня не будет. Ограничения введут вечером.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.

"Киев, Киевщина, Одесщина, Донетчина, Днепропетровщина: по указанию "Укрэнерго", графики отключений будут действовать – с 20:00 до 22:00", – говорится в сообщении.

Графики можно посмотреть на сайтах операторов систем распределения ДТЭК

В компании добавляют, что в Киеве определенных лимитов хватит в среднем на 87% потребностей столицы в часы, когда действуют графики.

Отметим, в "Укрэнерго" заявили, что сегодня стабилизационные отключения будут действовать с 20:00 до 22:00 – для промышленных и бытовых потребителей по всей территории страны. В регионах не будут ограничивать энергопитание объектов критической инфраструктуры.

Когда будут использованы отключения в том или ином регионе, можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях.

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко сделал заявление о том, как долго будут продолжаться отключения света. По его словам, введение отключений электричества зависит от ряда факторов. Пока сложно спрогнозировать хоть какие-то сроки.

Читайте также: