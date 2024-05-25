Відключення світла 25 травня: де і коли не буде електрики

Без електроенергії будуть і побутові споживачі, і промисловість.
У суботу, 25 травня, у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях відключень світла протягом дня не буде. Обмеження запровадять аж увечері.
Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.
"Київ, Київщина, Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина: за вказівкою "Укренерго", графіки відключень діятимуть - від 20:00 до 22:00", - йдеться у повідомленні.
Графіки можна подивитись на сайтах операторів систем розподілу ДТЕК
В компанії додають, що в Києві визначених лімітів вистачить в середньому на 87% потреб столиці в години, коли діють графіки.
Зауважимо, в "Укренерго" заявили, що сьогодні стабілізаційні відключення будуть діяти від 20:00 до 22:00 - для промислових та побутових споживачів по всій території країни. В регіонах не обмежуватимуть енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури.
Коли будуть застосовані відключення в тому чи іншому регіоні, можна дізнатись у кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.
Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко зробив заяву про те, як довго триватимуть відключення світла. З його слів, запровадження вимкнень електрики залежить від низки факторів. Наразі складно спрогнозувати бодай якісь терміни.