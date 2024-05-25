Зеленский ввел санкции против российских пропагандистских ресурсов: список

У копья есть юридические лица и компании.

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по санкции против ряда российских медиа.

Также читайте Российские пропагандисты "ноют", что ВСУ начали получать достаточно оружия

Об этомговорится в соответствующем указе главы государства.

Согласно указу, санкции вводятся в отношении 68 юридических и двух физических лиц. Также под действие санкций попал ряд российских пропагандистских ресурсов.

Санкции применены против, в частности, телекомпаний:

"НТВ Плюс",

"Первый канал. Всемирная сеть",

"Звезда",

"ТНТ Телесеть",

"Петербург",

"Рен ТВ",

ТРК "Крым",

а также газет "Известия", "Московский комсомолец".

Также санкции введены против Вадима Альперина, Александра Еримицюца, Юрия Кушнира, Ореста Адамчо, Виктора Шермана и Андрея Попова.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский рассказал о просьбе в Байден перед вторжением РФ.

Кроме того, мы ранее информировали, что в санкционном списке ЕС должен оказаться медиаресурс Медведчука.

Читайте также: