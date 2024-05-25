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Зеленский ввел санкции против российских пропагандистских ресурсов: список

Зеленский ввел санкции против российских пропагандистских ресурсов: список

Санкции против российской пропаганды / Фото: Сайт сообщества KibOrg

У копья есть юридические лица и компании.

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по санкции против ряда российских медиа.

Об этомговорится в соответствующем указе главы государства.

Согласно указу, санкции вводятся в отношении 68 юридических и двух физических лиц. Также под действие санкций попал ряд российских пропагандистских ресурсов.

Санкции применены против, в частности, телекомпаний:

  • "НТВ Плюс",
  • "Первый канал. Всемирная сеть",
  • "Звезда",
  • "ТНТ Телесеть",
  • "Петербург",
  • "Рен ТВ",
  • ТРК "Крым",
  • а также газет "Известия", "Московский комсомолец".

Также санкции введены против Вадима Альперина, Александра Еримицюца, Юрия Кушнира, Ореста Адамчо, Виктора Шермана и Андрея Попова.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский рассказал о просьбе в Байден перед вторжением РФ.

Кроме того, мы ранее информировали, что в санкционном списке ЕС должен оказаться медиаресурс Медведчука.

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