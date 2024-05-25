Зеленский ввел санкции против российских пропагандистских ресурсов: список

У копья есть юридические лица и компании.
Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по санкции против ряда российских медиа.
Об этомговорится в соответствующем указе главы государства.
Согласно указу, санкции вводятся в отношении 68 юридических и двух физических лиц. Также под действие санкций попал ряд российских пропагандистских ресурсов.
Санкции применены против, в частности, телекомпаний:
- "НТВ Плюс",
- "Первый канал. Всемирная сеть",
- "Звезда",
- "ТНТ Телесеть",
- "Петербург",
- "Рен ТВ",
- ТРК "Крым",
- а также газет "Известия", "Московский комсомолец".
Также санкции введены против Вадима Альперина, Александра Еримицюца, Юрия Кушнира, Ореста Адамчо, Виктора Шермана и Андрея Попова.
Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский рассказал о просьбе в Байден перед вторжением РФ.
Кроме того, мы ранее информировали, что в санкционном списке ЕС должен оказаться медиаресурс Медведчука.
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