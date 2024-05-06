В РФ придумали, что США решили "заменить" Зеленского: ответ ГУР

Россияне придумали, что США якобы контактируют с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, мэром Киева Виталием Кличко, руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным по поводу возможной замены Владимира Зеленского на посту президента.

Российские пропагандисты придумали новый фейк, что якобы США ищут альтернативу Владимиру Зеленскому на посту президента Украины. Для "убедительности" эту ИПСО распространяют со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки России.

"Американцы активизировали усилия по поиску альтернативы нынешнему украинскому президенту. Соответствующие контакты установлены с лидером партии "Европейская солидарность" Порошенко и мэром Киева Кличко. Негласная работа ведется с руководителем Офиса президента Украины Ермаком, бывшим главнокомандующим ВСУ Залужным и экс-спикером Верховной Рады Разумковым" — абсурдно уверяет российская служба внешней разведки.

Что ответили в ГУР

Представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии NV отметил, что ничего нового и удивительного в таких вражеских информационных вбросах россиян нет.

По его мнению, все идет по плану реализации операции, которую россияне назвали для себя "Майдан-3".

"Одна из составляющих этой операции — это работа по делегитимизации украинской власти, военно-политического руководства. И все эти действия ложатся в эту канву", — пояснил представитель ГУР.

Юсов считает, что серьезно комментировать такие сообщения не имеет смысла: "Никого особо не интересует явная маразматичность этих сообщений. Конечно, за ними ничего не стоит".

Представитель ГУР считает, что такие заявления рассчитаны прежде всего на внутреннюю российскую аудиторию, "потому что чем-то нужно подкармливать говорящие рты Кремля, и Скабиевых, и Песковых, и других, потому что постоянно повторять одни и те же вещи им тяжело, нужен какой-то новый контент".

Также Кремль пытается "подкормить" и других лиц, поддерживающих российские вражеские нарративы, для конструирования конспирологических теорий и информационной кампании против Украины.

Напомним, в ноябре 2023 года все политические силы, представленные в Верховной Раде, подписали меморандум о проведении следующих выборов только после окончания военного положения.

Президент Владимир Зеленский рассказал, будет ли баллотироваться на второй президентский срок.

Также он пояснил, что в Украине могут состояться выборы во время войны только в том случае, если "парламенту удастся решить все задачи по обеспечению доступа к голосованию".

По словам главы государства, пока нет возможности обеспечить голосование для находящихся на передовой военных.

Согласно результатам соцопроса, большинство украинцев не поддерживают идею проведения следующих выборов во время войны.