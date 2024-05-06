В РФ вигадали, що США вирішили "замінити" Зеленського: відповідь ГУР

Росіяни вигадали, що США нібито контактують з колишнім президентом України Петром Порошенком, мером Києва Віталієм Кличком, керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком та колишнім головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним щодо можливої заміни Володимира Зеленського на посаді президента.

Російські пропагандисти придумали новий фейк, що нібито США шукають альтернативу Володимирові Зеленському на посаді президента України. Для "переконливості" цю ІПСО поширюють з посиланням на пресбюро Служби зовнішньої розвідки Росії.

"Американці активізували зусилля щодо пошуку альтернативи нинішньому українському президенту. Відповідні контакти встановлені з лідером партії "Європейська солідарність" Порошенком та мером Києва Кличком. Негласна робота ведеться з керівником Офісу президента України Єрмаком, колишнім головнокомандувачем ЗСУ Залужним та ексспікером Верховної Ради Разумковим", — абсурдно запевняє російська Служба зовнішньої розвідки.

Що відповіли у ГУР

Представник ГУР Андрій Юсов у коментарі NV зазначив, що нічого нового і дивного у таких ворожих інформаційних вкидах росіян немає.

На його думку, все йде за планом реалізації операції, яку росіяни назвали для себе "Майдан-3".

"Одна зі складових цієї операції — це робота з делегітимізації української влади, воєнно-політичного керівництва. І всі ці дії лягають в цю канву", — пояснив представник ГУР.

Юсов вважає, що серйозно коментувати такі повідомлення немає сенсу: "Нікого особливо не цікавить явна маразматичність цих повідомлень. Звичайно, за ними нічого не стоїть".

Представник ГУР вважає, що такі заяви розраховані, перш за все, на внутрішню російську аудиторію, "тому що чимось треба підживлювати говорящі роти Кремля, і Скабієвих, і Пєскових, і інших, тому що постійно повторювати одні і ті ж речі їм важко, треба якийсь новий контент".

Також Кремль намагається "підживити" й інших осіб, які підтримують російські ворожі наративи, для конструювання конспірологічних теорій та інформаційної кампанії проти України.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року всі політичні сили, які представлені у Верховній Раді, підписали меморандум про проведення наступних виборів лише після закінчення воєнного стану.

Президент Володимир Зеленський розповів, чи балотуватиметься на другий президентський термін.

Також він пояснив, що в Україні можуть відбутися вибори під час війни тільки у разі, якщо "парламенту вдасться вирішити всі завдання щодо забезпечення доступу до голосування".

За словами глави держави, наразі немає можливості забезпечити голосування для військових, які перебувають на передовій.

Відповідно до результатів соцопитування, більшість українців не підтримують ідею проведення наступних виборів під час війни.