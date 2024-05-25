У Міненерго зробили прогноз щодо відключень світла

Зараз в денні години нам дуже допомогає саме відновлювальна енергетика балансувати, покривати наші потреби.

Традиційно, орієнтуючись на минулі роки, влітку в нас буде ріст споживання. Водночас прогнозують, що буде і ріст виробленої електроенергії з відновлювальних джерел.

Про це в ефірі телемарафону заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук.

"Що стосується відновлення до зими, ми встигаємо відновити до зими й будемо намагатися всіма силами (і своїми, і з залученням міжнародних партнерів) зробити все для того, щоб встигнути до осінньо-зимового періоду. Ми розуміємо, що дефіцит скоріш за все в системі буде, однак робимо все можливе для того, щоб він був не так сильно відчутний для наших споживачів", – зазначила вона.

Раніше в "Укренерго" заявили, що українці мають бути готовими до того, що графіки відключення світла будуть застосовуватися. Це стосується не лише літа, а й майбутньої зими.

Читайте також: