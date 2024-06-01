В России взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95: когда выйдут на пусковые рубежи

Военные призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
В России с военного аэродрома "Оленья" в Мурманской области взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95.
Об этом говорится в сообщении мониторинговых каналов.
В сообщении указывается, что по состоянию на 23:30 было отмечено взлет 4 бортов Ту-95.
Если борта совершают боевой вылет, то выход на пусковые рубежи ожидается расчетно с 02:30 по 03:30.
Соответственно, запуск ракет Х-101 и их возможное вхождение в воздушное пространство Украины вероятно начиная с 03:30 по 04:30.
Напомним, ранее сообщалось, что один человек погиб в результате вражеской атаки на Харьков, количество пострадавших растет.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Сумской области прозвучал 81 взрыв.
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