В России взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95: когда выйдут на пусковые рубежи

В России с военного аэродрома "Оленья" в Мурманской области взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95.

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Об этом говорится в сообщении мониторинговых каналов.

В сообщении указывается, что по состоянию на 23:30 было отмечено взлет 4 бортов Ту-95.

Если борта совершают боевой вылет, то выход на пусковые рубежи ожидается расчетно с 02:30 по 03:30.

Соответственно, запуск ракет Х-101 и их возможное вхождение в воздушное пространство Украины вероятно начиная с 03:30 по 04:30.

Напомним, ранее сообщалось, что один человек погиб в результате вражеской атаки на Харьков, количество пострадавших растет.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Сумской области прозвучал 81 взрыв.

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