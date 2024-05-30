"Наступление из Беларуси будет": предсказание таролога

Таролог, астролог Лана Александрова считает, что наступление окупантов возможно с территории Беларуси.

Об этом она сказала на ютуб-канале "Поговорим".

"Они реально обсуждают эту тему. Смотрите карта дороги - наступление из Беларуси будет, но не в том месте, где мы ожидаем. Они прощупывают, мониторят все. И на какой-то городок, где были уже прилеты, будут идти. И проблема в том, что есть группа людей, которые за деньги готова провести россиян. Это могут быть люди «при исполнении». Попытка будет. Я не скажу, что эта попытка будет удачной. Но они будут пытаться где-то прорваться", - сказала она.

Астролог отметила, что наступление будет рядом с Волынью. Она добавила, что оккупанты будут искать обходные пути, чтобы избежать украинских фотификаций.

"Это вроде не Волынь, но рядом", - сказала она.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Ранее известный астролог Алакх Ниранжан предсказал, когда Украина перехватит инициативу в поле боя. Также в др. назвал самый кровавый месяц войны.

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