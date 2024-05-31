В США уточнили, каким оружием нельзя бить по РФ

В то же время в США обещают прислушиваться к потребностям украинцев.

Соединенные Штаты Америки позволили Украине избивать американским оружием по РФ, но это не касается дальнобойных ракет ATACMS.

Об этом заявил директор по Европе в Совете нацбезопасности США Майкл Карпентер в интервью корреспонденце ТСН Ольге Кошеленко.

Решения США о разрешении Украине бить их оружием по военным целям в России не распространяются на дальнобойные ракеты ATACMS.

"Это не касается ATACMS для ударов большой дальности, потому что это сделано для того, чтобы дать Украине возможность защитить себя, и именно это побудило президента (США Джо Байдена — Ред.) в течение всей этой войны давать Украине возможность защищать себя", — отметил Карпентер. .

Он напомнил, что США с течением полномасштабного российского вторжения пытались предоставлять Украине приоритетные средства от противотанковых ракет Javelin до систем противовоздушной обороны.

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен официально подтвердил, что президент Джо Байден предоставил разрешение для Украины избивать американским оружием по военным объектам на территории РФ.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: США разрешили бить по России! Куда именно – ТАЙНА!!! Подробности от Карпентера!

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