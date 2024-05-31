В США уточнили, якою зброєю не можна бити по РФ

Водночас у США обіцяють прислухатися по потреб українців.

Сполучені Штати Америки дозволили Україні бити американською зброєю по РФ, але це не стосується далекобійних ракет ATACMS.

Про це заявив директор з питань Європи у Раді нацбезпеки США Майкл Карпентер в інтерв’ю кореспонденці ТСН Ользі Кошеленко.

Рішення США щодо дозволу Україні бити їх зброєю по військових цілях у Росії не поширюються на далекобійні ракети ATACMS.

“Це не стосується ATACMS для ударів великої дальності, бо це зроблено для того, щоб дати Україні змогу захистити себе, і саме це спонукало президента (США Джо Байдена — Ред.) протягом усієї цієї війни давати Україні можливість захищати себе”, — зауважив Карпентер.

Він нагадав, що США з плином повномасштабного російського вторгнення намагались надавати Україні пріоритетні засоби — від протитанкових ракет Javelin до систем протиповітряної оборони.

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен офіційно підтвердив, що президент Джо Байден надав дозвіл для України бити американською зброєю по військових об’єктах на території РФ.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: США дозволили бити по Росії! Куди саме — ТАЄМНИЦЯ!!! Деталі від Карпентера!

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