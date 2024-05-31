У США зробили заяву про наступ РФ на Харківщині

Наступ Росії на Харківщині був провальним, оскільки Україна дуже ефективно його зупинила.

Про це заявив директор з питань Європи у Раді нацбезпеки США Майкл Карпентер в інтерв’ю кореспонденці ТСН Ользі Кошеленко.

“Україна дуже ефективно зупинила цей наступ Росії. Насправді це провал РФ, тому що кількість втрат росіян, про які повідомляється з північного фронту, дуже велика, тому росіяни не досягли своїх цілей. Україна зупинила Росію, і ми сподіваємося, що Україна й надалі користуватиметься своїм правом, яке чітко збігається за Статутом ООН — правом захищатися”, — зазначив він.

Нагадаємо, Карпентер заявив, що удари по Росії американською зброєю не обмежені кордонами Харківщини.

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