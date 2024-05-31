Що розповість колір манікюру про ваш характер: кольоровий тест

Колір має велике значення у житті людини, недаремно є ціла галузь психології. яка займається вивченням впливу того чи інакшого кольору на життя людини, яка досліджує, чому людина вибирає той чи інакший колір.

Пропонуємо вибрати колір лаку для манікюру, який вам подобається. Навіть, якщо ви не користуєтесь лаком, або не часто це робите, подумки «приміряйте» той колір, який би ви використали. Психологи вважають, що за колірними уподобаннями, можна робити висновки про характер особистості.

Виберіть колір лаку, який вам подобається

Бежевий або нюдовий колір

Вибір цього кольору свідчить про стійкість та стабільність характеру чи устремління до цього. Такі кольори створюють відчуття надійності, і ті, кому подобається нюдовий варіант, бажають свідомо чи підсвідомо саме цього. Жінки, які вибирають такі кольори, щирі та відкриті, вміють зберігати спокій та зібраність за будь-яких обставин. А ще вони не дозволяють собі екстравагантні витівки та примхи.

Чорний колір

Жінки, які вибирають цей колір для манікюру сильні та досить владні, обережні та таємничі. Хоча вони не є інтровертами, але все ж таки у спілкуванні поводяться обережно та стримано. Вони не схильні довіряти першому зустрічному. Водночас вони артистичні та креативні, добре висловлюють свої думки і не мають труднощів із самоконтролем.

Червоний колір лаку

Ті, хто люблять червоний є рішучими натурами та лідерами за характером. Це сильні пристрасні особи з потужною енергією та амбіціями. Такі жінки можуть бути ексцентричними та схильними драматизувати ситуацію. Найчастіше про них можна сказати, що вони нестримні. Вони не пам'ятають зла, люблять жити одним моментом та майстерні в організації пригод та розваг.

Рожевий колір

Дівчата та жінки, які люблять рожевий лак, милі та стильні. Світлі рожеві відтінки натякають на елегантність їхньої власниці, а яскравіші — на веселий і навіть бешкетний характер. А ще відтінки рожевого розкажуть, що вам подобається отримувати від життя максимум задоволення.

Синій колір манікюру

Любителі синіх відтінків – чутливі люди, які, в першу чергу, думають про інших. Вони намагаються підтримувати гармонію у відносинах, створювати стабільність для своїх близьких. Синій колір уособлює терпіння та надійність. Зазвичай любителі синього креативні, творчі натури, а ще й у відносинах дуже віддані.

Білий колір

Білий колір — це не лише чистота та невинність, ще він вказує на логіку та незалежність. Тому ті, хто віддає перевагу білому кольору, зазвичай організовані та мають вишуканий смак. У них завищені очікування до життя, і вони не завжди справляються з розчаруванням, яке часто їх наздоганяє. З усім тим, вони вміють контролювати більшість ситуацій, познайомившись з такою людиною ближче, оточення починає цінувати її мудрість.