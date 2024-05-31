В Херсоне раздались взрывы: оккупанты мощно обстреливают город

В течение сегодняшнего дня российская армия уже несколько раз обстреливала город.

В пятницу, 31 мая, в Херсоне прогремели несколько взрывов. Враг ведет обстрел прибрежных районов с временно оккупированного левого берега.

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

"Будьте осторожны! Не находитесь на открытом пространстве", — обратился он к жителям города.

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Ранее в Херсонской городской военной администрации сообщили, что в течение сегодняшнего дня оккупанты уже несколько раз обстреливали Херсон. Во время очередного удара по Корабельному району снаряд попал вблизи медицинского учреждения. Было повреждено здание, выбиты стекла в окнах.

"Люди напуганы, но живы, никто не ранен", — сообщают местные власти.

Напомним, оккупационная российская армия снова начала штурмовать остров Нестрига в Херсонской области, над которым украинские защитники установили контроль 28 апреля этого года.

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