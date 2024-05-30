В Херсонской области враг пытается создать плацдарм на островах — спикер Сил обороны

Российские оккупанты пытаются закрепиться на островах в русле Днепра в Херсонской области, чтобы получить возможность дальнейших оперативных действий.

Однако, как сообщил спикер Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук в эфире телеканала "Киев24", успеха эти попытки не имеют.

"Прогресса у них нет, но они достаточно долго держались там до освобождения этого острова [Нестрига]", — отметил он.

По словам Плетенчука, на небольших островах, которых там много, повсюду растет камыш, в котором можно спрятаться, но закрепиться или окопаться в такой местности тяжело.

“Обычно, когда [оккупанты] на подобные острова попадают, они там всегда делают схроны – оставляют оружие и припасы для следующих групп, чтобы удерживать эти позиции, минуют все плотно. Для них это важно, потому что Нестрига фактически является частью правого берега, она находится за устьем реки от захватчиков. Они хотят иметь подобный плацдарм, чтобы была возможность для каких-то оперативных действий", — объяснил действия российских окупантов спикер Сил обороны.

Напомним, российская оккупационная армия снова начала штурмовать остров Нестрига в Херсонской области, над которым украинские защитники установили контроль 28 апреля этого года.

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