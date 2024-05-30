На Херсонщині ворог намагається створити плацдарм на островах — речник Сил оборони

Російські окупанти намагаються закріпитися на островах у руслі Дніпра на Херсонщині, щоб отримати можливість подальших оперативних дій.

Однак, як повідомив речник Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телеканалу “Київ24”, успіху ці спроби не мають.

“Прогресу у них нема, але вони досить довго трималися там до звільнення цього острова [Нестрига]”, - зазначив він.

За словами Плетенчука, на невеличких островах, яких там багато, повсюди росте очерет, у якому можна заховатися, але закріпитися чи окопатися в такій місцевості важко.

“За звичай, коли [окупанти] на подібні острови потрапляють, вони там завжди роблять схрони - залишають зброю і припаси для наступних груп, щоб утримувати ці позиції, мінують все щільно. Для них це важливо, тому що Нестрига фактично є частиною правого берега, вона знаходиться за гирлом річки від загарбників. Вони хочуть мати подібний плацдарм, щоб була можливість для якихось оперативних дій”, - пояснив дії російських окупантів речник Сил оборони.

Нагадаємо, російська окупаційна армія знову почала штурмувати острів Нестрига, що в Херсонській області, над яким українські оборонці встановили контроль 28 квітня цього року.

Читайте також: