Враг атакует Украину ударными БПЛА: карта тревог

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Российские захватчики в ночь на 2 июня атакуют Украину ударными беспилотниками.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
В сообщении указывается, что группа ударных БпЛА в Одесской области летит северо-западным курсом в направлении Винницкой области.
"Группа ударных БпЛА в Криворожском районе Днепропетровщины в северном направлении. Ударные БпЛА из Херсона в северо-западном направлении. Ударные БпЛА с акватории Черного моря в направлении Николаевской области", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что обломки российских ракет повредили дома в Ивано-Франковской области.
Кроме того, мы ранее информировали, что количество жертв удара по многоэтажке в Харькове еще больше возросло.
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