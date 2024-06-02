Враг атакует Украину ударными БПЛА: карта тревог

Российские захватчики в ночь на 2 июня атакуют Украину ударными беспилотниками.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что группа ударных БпЛА в Одесской области летит северо-западным курсом в направлении Винницкой области.

"Группа ударных БпЛА в Криворожском районе Днепропетровщины в северном направлении. Ударные БпЛА из Херсона в северо-западном направлении. Ударные БпЛА с акватории Черного моря в направлении Николаевской области", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что обломки российских ракет повредили дома в Ивано-Франковской области.

Кроме того, мы ранее информировали, что количество жертв удара по многоэтажке в Харькове еще больше возросло.

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