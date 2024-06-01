Украинские дроны мощно отработали по врагу под Роботино (видео)

Спастись несчастному не удалось – его филигранно ликвидировал наш боец.

ВСУ показали, как наши дроны буквально "коптят" российских солдат под Роботино в Запорожской области. На кадрах видно, как россиянин вылез из пораженного танка.

Видео обнародовал журналист Юрий Бутусов.

Украинские дроны мощно отработали по врагу под Роботино

"После первого прилета FPV этот "темный ниндзя" был извлечен из-под танка с оторванной башней, проковылял несколько десятков метров и был поражен наповал точным выстрелом украинского марксмена", — заметил он.

Напомним, на утро 1 июня общие боевые потери России с начала полномасштабного наступления на Украину составляют около 508 780 военнослужащих. За последние сутки русское войско потеряло 1130 военных.

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