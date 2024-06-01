Украинские дроны мощно отработали по врагу под Роботино (видео)

Спастись несчастному не удалось – его филигранно ликвидировал наш боец.
ВСУ показали, как наши дроны буквально "коптят" российских солдат под Роботино в Запорожской области. На кадрах видно, как россиянин вылез из пораженного танка.
Видео обнародовал журналист Юрий Бутусов.
"После первого прилета FPV этот "темный ниндзя" был извлечен из-под танка с оторванной башней, проковылял несколько десятков метров и был поражен наповал точным выстрелом украинского марксмена", — заметил он.
Напомним, на утро 1 июня общие боевые потери России с начала полномасштабного наступления на Украину составляют около 508 780 военнослужащих. За последние сутки русское войско потеряло 1130 военных.
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