Українські дрони потужно відпрацювали по ворогові під Роботиним (відео)

Врятуватися нещасному не вдалося – його філігранно ліквідував наш боєць.

ЗСУ показали, як наші дрони буквально "коптять" російських солдатів під Роботиним у Запорізькій області. На кадрах видно, як росіянин виліз з ураженого танка.

Відео оприлюднив журналіст Юрій Бутусов.

Українські дрони потужно відпрацювали по ворогові під Роботино

"Після першого прильоту FPV цей "темний ніндзя" був витягнутий з-під танка з відірваною вежею, прошкандибав кілька десятків метрів і був уражений наповал влучним пострілом українського марксмена", – зауважив він.

Нагадаємо, станом на ранок 1 червня загальні бойові втрати Росії від початку повномасштабного наступу на Україну становлять близько 508 780 військовослужбовців. За останню добу російське військо втратило 1130 військових.

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