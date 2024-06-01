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Українські дрони потужно відпрацювали по ворогові під Роботиним (відео)

Українські дрони потужно відпрацювали по ворогові під Роботиним (відео)

FPV-дрон / Фото: Телеграм-канал очільника Мінцифри Михайла Федорова

Врятуватися нещасному не вдалося – його філігранно ліквідував наш боєць.

ЗСУ показали, як наші дрони буквально "коптять" російських солдатів під Роботиним у Запорізькій області. На кадрах видно, як росіянин виліз з ураженого танка. 

Відео оприлюднив журналіст Юрій Бутусов.

Українські дрони потужно відпрацювали по ворогові під Роботино

Українські дрони потужно відпрацювали по ворогові під Роботино

"Після першого прильоту FPV цей "темний ніндзя" був витягнутий з-під танка з відірваною вежею, прошкандибав кілька десятків метрів і був уражений наповал влучним пострілом українського марксмена", – зауважив він.

Нагадаємо, станом на ранок 1 червня загальні бойові втрати Росії від початку повномасштабного наступу на Україну становлять близько 508 780 військовослужбовців. За останню добу російське військо втратило 1130 військових.

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