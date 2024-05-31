Боруссія Дортмунд – Реал Мадрид: онлайн-трансляція фіналу Ліги чемпіонів

У суботу, 1 червня, відбудеться фінальний матч Ліги чемпіонів сезону-2023/24, в якому зустрінуться дортмундська "Боруссія" та мадридський "Реал".

Вирішальний поєдинок найпрестижнішого клубного турніру Європи прийме стадіон "Вемблі" в Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Зазначимо, що український голкіпер "вершкових" Андрій Лунін не зіграє у фіналі Ліги чемпіонів через хворобу.

На шляху до фіналу Ліги чемпіонів дортмундський клуб у плейоф пройшов нідерландський ПСВ (1:1, 2:0), мадридський "Атлетіко" (1:2, 4:2) та французький ПСЖ (1:0, 1:0.

Мадридський гранд у плейоф вибив німецький "РБ Лейпциг" (1:0, 1:1), минулорічного переможця турніру – англійський "Манчестер Сіті" (3:3, 1:1 (4:3 у серії пенальті)) та мюнхенську "Баварію" (2:2, 2:1).

"Боруссія" втретє в історії зіграє у фіналі Ліги чемпіонів. 1997 року дортмундці на "Олімпіаштадіоні" в Мюнхені перемогли "Ювентус" (3:1), а 2013-го на "Вемблі" в Лондоні поступилися "Баварії" (1:2).

Для "Реала" це буде 18-й фінал Ліги чемпіонів в історії. Мадридці виграли 14 із 17 вирішальних матчів (1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022), що є абсолютним рекордом турніру. Лише у трьох фіналах "вершкові" зазнали поразок (1962, 1964, 1981).

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція поєдинку "Боруссія" Дортмунд – "Реал" Мадрид.