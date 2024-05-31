Боруссия Дортмунд – Реал Мадрид: онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов

В субботу, 1 июня, состоится финальный матч Лиги чемпионов сезона-2023/24, в котором встретятся дортмундская "Боруссия" и мадридский "Реал".

Решающий поединок самого престижного клубного турнира Европы примет стадион "Уэмбли" в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Отметим, что украинский голкипер "сливочных" Андрей Лунин не сыграет в финале Лиги чемпионов из-за болезни.

По пути в финал Лиги чемпионов дортмундский клуб в плей-офф прошел нидерландский ПСВ (1:1, 2:0), мадридский "Атлетико" (1:2, 4:2) и французский ПСЖ (1:0, 1:0).

Мадридский гранд в плей-офф выбил немецкий "РБ Лейпциг" (1:0, 1:1), прошлогоднего победителя турнира – английский "Манчестер Сити" (3:3, 1:1 (4:3 в серии пенальти)) и мюнхенскую "Баварию" (2:2, 2:1).

"Боруссия" в третий раз в истории сыграет в финале Лиги чемпионов. В 1997 году дортмундцы на "Олимпиаштадионе" в Мюнхене победили "Ювентус" (3:1), а в 2013-м на "Уэмбли" в Лондоне уступили "Баварии" (1:2).

Для "Реала" это будет 18-й финал Лиги чемпионов в истории. Мадридцы выиграли 14 из 17 решающих матчей (1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022), что является абсолютным рекордом турнира. Лишь в трех финалах "сливочные" потерпели поражение (1962, 1964, 1981).

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция поединка "Боруссия" Дортмунд – "Реал" Мадрид.