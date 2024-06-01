В Израиле вспыхнули антиправительственные протесты: чего требуют люди (видео)

Организаторы акции утверждают, что протест стал самым масштабным с начала войны в Секторе Газа.

В столице Израиля Иерусалиме и крупнейшем городе страны Тель-Авиве в субботу, 1 июня, вспыхнули масштабные антиправительственные протесты. Протестующие требуют отставки премьер-министра Биньямина Нетаньяху, досрочных выборов и соглашения об освобождении заложников, удерживаемых террористической группировкой ХАМАС в секторе Газа.

Об этом пишет Times of Israel

По оценкам участников субботней акции протеста, она является крупнейшей с 7 октября. Организаторы протеста утверждают, что в Тель-Авиве присутствует 120 тысяч демонстрантов.

שוטר כורז במערכת כריזה עוצמתית ״אל תעמדו פה אחרינו״ באמצעל במפגינים pic.twitter.com/VWOtj0PMnr — אלימות ישראל (@Alimut_Israel) June 1, 2024

В Иерусалиме тысячи израильтян маршируют через центр города в резиденцию президента с плакатами с надписью "Спасибо, Байден" и скандируют призывы к прекращению огня в Секторе Газа.

Издание отмечает, что иерусалимский марш протеста возглавляют несколько родственников заложников.

Напомним, накануне президент США Джо Байден заявил, что власти Израиля сделали новое предложение по окончании войны в Секторе Газа. В частности, речь идет о прекращении огня, выводе войск из Сектора Газа и освобождении всех заложников.

В ответ Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опроверг слова Байдена, назвав эту идею "неприемлемой". В заявлении также отмечается, что Израиль не прекратит боевые действия, пока ХАМАС не будет полностью уничтожен.

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