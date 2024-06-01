В Ізраїлі спалахнули антиурядові протести: чого вимагають люди (відео)

Організатори акції стверджують, що протест став наймасштабнішим з початку війни у Секторі Гази.

У столиці Ізраїлю Єрусалимі та найбільшому місті країни Тель-Авіві у суботу, 1 червня, спалахнули масштабні антиурядові протести. Протестувальники вимагають відставки прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху, дострокових виборів та угоди про звільнення заручників, які утримуються терористичним угрупованням ХАМАС у Секторі Гази.

Про це пише Times of Israel

За оцінками учасників суботньої акції протесту, вона є найбільшою із 7 жовтня. Організатори протесту стверджують, що у Тель-Авіві присутні 120 тисяч демонстрантів.

שוטר כורז במערכת כריזה עוצמתית ״אל תעמדו פה אחרינו״ באמצע צומת קפלן העמוס במפגינים pic.twitter.com/VWOtj0PMnr — אלימות ישראל (@Alimut_Israel) June 1, 2024

В Єрусалимі тисячі ізраїльтян марширують через центр міста до резиденції президента з плакатами з написом "Дякуємо, Байдене" та скандують заклики до припинення вогню у Секторі Гази.

Видання зазначає, що єрусалимський марш протесту очолюють кілька родичів заручників.

Нагадаємо, напередодні президент США Джо Байден заявив, що влада Ізраїлю зробила нову пропозицію щодо закінчення війни в Секторі Гази. Зокрема йдеться про припинення вогню, виведення військ з Сектора Гази та звільнення всіх заручників.

У відповідь Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху спростував слова Байдена, назва цю ідею "неприйнятною". У заяві також зазначається, що Ізраїль не припинить бойових дій, доки ХАМАС не буде повністю знищено.

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