"Очень жаль": Лунин сообщил, что не сыграет в финале Лиги чемпионов

Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин не примет участия в финальном матче Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии".

Об этом 25-летний украинец сообщил на своей странице в Instagram, поблагодарив болельщиков за поддержку.

"Очень жаль, что я не могу готовиться к самому важному матчу сезона и самому важному в моей жизни вместе с командой. Большое спасибо за все ваши сообщения, поддержку и ободрение", – написал Андрей.

Ранее сообщалось, что Лунин заболел и имеет высокую температуру. Из-за этого он пропустил несколько последних командных тренировок, но все же попал в заявку "Реала" на финальный поединок ЛЧ.

Также была информация, что украинский вратарь полетит в Лондон отдельно от команды, чтобы не заразить никого из одноклубников перед решающей игрой.

В этом сезоне Лунин сыграл 31 матч за мадридский клуб во всех турнирах, пропустил 32 мяча и 12 раз сохранил ворота "сухими".

Финальный поединок Лиги чемпионов между дортмундской "Боруссией" и мадридским "Реалом" состоится в субботу, 1 июня, на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча "Боруссия" Дортмунд – "Реал" Мадрид.

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