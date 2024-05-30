Лунин заболел перед финалом Лиги чемпионов – попал ли украинец в заявку "Реала"

Украинский голкипер рискует пропустить решающий матч из-за болезни.
Мадридский "Реал" обнародовал заявку игроков, которые отправятся в Лондон на финальный поединок Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии".
В список попали 25 футболистов, среди которых и украинский голкипер Андрей Лунин.
Отметим, что ранее главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти сообщал, что 25-летний украинец заболел и имеет высокую температуру. Из-за этого Лунин пропустил несколько последних командных тренировок.
По информации издания AS, украинский вратарь не полетит 30 мая вместе с командой в Лондон. Он отправится в столицу Англии отдельно в день финала, чтобы к тому времени выздороветь и не заразить одноклубников.
В этом сезоне Лунин сыграл 31 матч за мадридский клуб во всех турнирах, пропустил 32 мяча и 12 раз сохранил ворота "сухими".
Заявка "Реала" на финал Лиги чемпионов
Вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Кепа Аррисабалага, Фран Гонсалес
Защитники: Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Давид Алаба, Начо, Лукас Васкес, Фран Гарсия, Антонио Рюдигер, Ферлан Менди
Полузащитники: Джуд Беллингем, Тони Кроос, Лука Модрич, Эдуардо Камавинга, Федерико Вальверде, Орельен Чуамени, Дани Себальос, Арда Гюллер, Марио Мартин
Нападающие: Винисиус Жуниор, Родриго, Хоселу, Браим Диас
Финальный поединок Лиги чемпионов между дортмундской "Боруссией" и мадридским "Реалом" состоится в субботу, 1 июня, на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча "Боруссия" Дортмунд – "Реал" Мадрид.
Читайте также:
Боруссия Дортмунд – Реал Мадрид: где смотреть и ставки букмекеров на финал Лиги чемпионов
Экс-футболист известных украинских клубов погиб на войне против российских окупантов
"Олимпиакос" в экстра-таймах вырвал победу над "Фиорентиной" и выиграл Лигу конференций (видео)