Лунін захворів перед фіналом Ліги чемпіонів – чи потрапив українець до заявки "Реала"

Український голкіпер ризикує пропустити вирішальний матч через хворобу.
Мадридський "Реал" оприлюднив заявку гравців, які вирушать до Лондона на фінальний поєдинок Ліги чемпіонів проти дортмундської "Боруссії".
До списку потрапили 25 футболістів, серед яких і український голкіпер Андрій Лунін.
Зазначимо, що раніше головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті повідомляв, що 25-річний українець захворів і має високу температуру. Через це Лунін пропустив кілька останніх командних тренувань.
За інформацією видання AS, український воротар не полетить 30 травня разом з командою до Лондона. Він вирушить до столиці Англії окремо в день фіналу, щоб до того часу одужати і не заразити одноклубників.
Цього сезону Лунін зіграв 31 матч за мадридський клуб у всіх турнірах, пропустив 32 м'ячі та 12 разів зберіг ворота "сухими".
Заявка "Реала" на фінал Ліги чемпіонів
Воротарі: Тібо Куртуа, Андрій Лунін, Кепа Аррісабалага, Фран Гонсалес
Захисники: Дані Карвахаль, Едер Мілітао, Давід Алаба, Начо, Лукас Васкес, Фран Гарсія, Антоніо Рюдігер, Ферлан Менді
Півзахисники: Джуд Беллінгем, Тоні Кроос, Лука Модрич, Едуардо Камавінга, Федеріко Вальверде, Орельєн Чуамені, Дані Себальйос, Арда Гюлер, Маріо Мартін
Нападники: Вінісіус Жуніор, Родріго, Хоселу, Браїм Діас
Фінальний поєдинок Ліги чемпіонів між дортмундською "Боруссією" та мадридським "Реалом" відбудеться у суботу, 1 червня, на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Боруссія" Дортмунд – "Реал" Мадрид.
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