Лунін захворів перед фіналом Ліги чемпіонів – чи потрапив українець до заявки "Реала"

Мадридський "Реал" оприлюднив заявку гравців, які вирушать до Лондона на фінальний поєдинок Ліги чемпіонів проти дортмундської "Боруссії".

До списку потрапили 25 футболістів, серед яких і український голкіпер Андрій Лунін.

Зазначимо, що раніше головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті повідомляв, що 25-річний українець захворів і має високу температуру. Через це Лунін пропустив кілька останніх командних тренувань.

За інформацією видання AS, український воротар не полетить 30 травня разом з командою до Лондона. Він вирушить до столиці Англії окремо в день фіналу, щоб до того часу одужати і не заразити одноклубників.

Цього сезону Лунін зіграв 31 матч за мадридський клуб у всіх турнірах, пропустив 32 м'ячі та 12 разів зберіг ворота "сухими".

Заявка "Реала" на фінал Ліги чемпіонів

Воротарі: Тібо Куртуа, Андрій Лунін, Кепа Аррісабалага, Фран Гонсалес

Захисники: Дані Карвахаль, Едер Мілітао, Давід Алаба, Начо, Лукас Васкес, Фран Гарсія, Антоніо Рюдігер, Ферлан Менді

Півзахисники: Джуд Беллінгем, Тоні Кроос, Лука Модрич, Едуардо Камавінга, Федеріко Вальверде, Орельєн Чуамені, Дані Себальйос, Арда Гюлер, Маріо Мартін

Нападники: Вінісіус Жуніор, Родріго, Хоселу, Браїм Діас

Фінальний поєдинок Ліги чемпіонів між дортмундською "Боруссією" та мадридським "Реалом" відбудеться у суботу, 1 червня, на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Боруссія" Дортмунд – "Реал" Мадрид.

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