Боруссія Дортмунд – Реал Мадрид: де дивитися і ставки букмекерів на фінал Ліги чемпіонів

Вирішальний поєдинок найпрестижнішого клубного турніру Європи відбудеться 1 червня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

У суботу, 1 червня, дортмундська "Боруссія" та мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна зійдуться у фінальному матчі Ліги чемпіонів сезону-2023/24.

Вирішальна гра найпрестижнішого євротурніру відбудеться на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

На шляху до фіналу Ліги чемпіонів німецький клуб у плейоф пройшов нідерландський ПСВ (1:1, 2:0), мадридський "Атлетіко" (1:2, 4:2) та французький ПСЖ (1:0, 1:0.

Іспанський гранд у плейоф вибив німецький "РБ Лейпциг" (1:0, 1:1), минулорічного переможця турніру – англійський "Манчестер Сіті" (3:3, 1:1 (4:3 у серії пенальті)) та мюнхенську "Баварію" (2:2, 2:1).

Де дивитися матч Боруссія Дортмунд – Реал Мадрид

На території України фінальний поєдинок Ліги чемпіонів між дортмундською "Боруссією" та мадридським "Реалом" у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Боруссія" Дортмунд – "Реал" Мадрид.

Прогнози букмекерів на матч Боруссія Дортмунд – Реал Мадрид

Абсолютним фаворитом фіналу букмекери вважають мадридський клуб. На перемогу підопічних Карло Анчелотті в основний час приймаються ставки з коефіцієнтом 1,67. Нічия – 4,30. Виграш "джмелів" за підсумками 90 хвилин матчу – 5,20.

На тріумф "вершкових" з урахуванням можливих екстратаймів та серії пенальті можна поставити з коефіцієнтом 1,30. Завоювання трофею командою Едина Терзича – 3,95.

Раніше повідомлялося, що італійська "Аталанта" виграла Лігу Європи, у фіналі розгромивши німецький "Баєр".

У фіналі третього за престижністю єврокубку, Ліги конференцій, 29 травня позмагаються грецький "Олімпіакос" та італійська "Фіорентина".

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