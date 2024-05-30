"Дуже шкода": Лунін повідомив, що не зіграє у фіналі Ліги чемпіонів

Український голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін не візьме участь у фінальному матчі Ліги чемпіонів проти дортмундської "Боруссії".

Про це 25-річний українець повідомив на своїй сторінці в Instagram, подякувавши уболівальникам за підтримку.

"Дуже шкода, що я не можу готуватися до найважливішого матчу сезону і найважливішого в моєму житті разом з командою. Велике дякую за всі ваші повідомлення, підтримку та підбадьорення", – написав Андрій.

Раніше повідомлялося, що Лунін захворів і має високу температуру. Через це він пропустив кілька останніх командних тренувань, але все ж потрапив до заявки "Реала" на фінальний поєдинок ЛЧ.

Також була інформація, що український воротар полетить до Лондона окремо від команди, щоб не заразити нікого з одноклубників перед вирішальною грою.

Цього сезону Лунін зіграв 31 матч за мадридський клуб у всіх турнірах, пропустив 32 м'ячі та 12 разів зберіг ворота "сухими".

Фінальний поєдинок Ліги чемпіонів між дортмундською "Боруссією" та мадридським "Реалом" відбудеться у суботу, 1 червня, на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Боруссія" Дортмунд – "Реал" Мадрид.

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