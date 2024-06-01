Орбан йде на вибори до Європарламенту з проросійськими гаслами

Незадовго до виборів до Європарламенту, які повинні відбутися 9 червня, проросійський прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив, що потрібно не воювати з Росією, а шукати з нею миру.

Про це він заявив на передвиборчому "марші миру", який зібрала його партія "Фідес" в угорській столиці Будапешті в суботу, 1 червня, повідомляє видання 24.hu.

"Ми є найбільшим корпусом миру в Європі, найбільшою миротворчою силою в Європі", - заявив угорський політик, який виступає проти військової підтримки України з боку ЄС.

За його словами, під час цих виборів між собою будуть змагатися ті, хто готовий воювати з РФ, і ті, хто зацікавлений у мирі з нею. Угорський політик наголосив, що він разом зі своїми однодумцями будуть представляти другу категорію.

Орбан заявив про намір створити в ЄС "коаліцію миру", яку нібито буде готовий підтримати Дональд Трамп у разі своєї перемоги на президентських виборах в США.

За словами угорського прем’єр-міністра, "перемогти Росію неможливо".

При цьому Орбан цинічно нагадав про досвід і втрати під час Першої та Другої світових війн, коли його країна воювала спершу з Російською імперією як складова Австро-Угорщини, а потім з Радянським Союзом як союзниця гітлерівської Німеччини.

"Ми не йдемо втретє на Схід, ми не йдемо знову на російський фронт, ми там були, і не отримали там нічого", - заявив угорський прем'єр.

Нагадаємо, раніше тисячі угорців протестували проти політики прем’єр-міністра Віктора Орбана у другому за величиною місті Дебрецені, яке вважається оплотом партії “Фідес”, що керує країною від 2010 року. Організатором мітингу, на який зібралося близько 10 тисяч людей з усієї Угорщини, став опозиційний політик Петер Мадьяр, який також балотуватиметься до Європейського парламенту на початку червня.

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