Орбан вимагає "особливого статусу" для Угорщини в НАТО через війну в Україні

Угорщина хоче "переглянути" своє членство в Альянсі, щоб не бути втягнутою у війну в Україні.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив в інтерв'ю державному радіо у п'ятницю, 24 травня, що в Будапешті вже працюють над розробкою нової концепції, яка б відрізняла країну від інших членів НАТО.

Про це пише Bloomberg.

"Наші юристи та військові старанно працюють над тим, щоб зрозуміти, як Угорщина може зберегти своє членство в НАТО таким чином, щоб їй не доводилося брати участь у діях НАТО за межами території Альянсу", – сказав Орбан.

Заяви Орбана пролунали у той момент, коли альянс розробляє пакет підтримки України, який буде представлений на липневому саміті лідерів країн-членів НАТО у Вашингтоні. Очікується, що ці заходи включатимуть посилення ролі НАТО на оперативному рівні у координації постачання зброї та навчанні українських військових.

Угорщина неодноразово намагалася заблокувати зусилля Заходу щодо надання допомоги Україні, включаючи фінансування та постачання зброї. Орбан також прагнув зупинити розширення НАТО за рахунок включення до нього Фінляндії та Швеції та уклав енергетичні угоди з Росією, що викликало критику з боку інших західних країн.

В інтерв'ю Орбан заявив, що Угорщина не відмовляється від своїх зобов'язань щодо захисту членів НАТО у разі нападу на них. При цьому Будапешт стурбований тим, що фінансування та постачання зброї для України, яка не є членом НАТО і межує з Угорщиною, зрештою призведе до ширшого військового втручання і, можливо, навіть надсилання військ.

За словами Орбана, Угорщина принципово не погоджується з побоюваннями деяких членів НАТО, які стверджують, що Росія вторгнеться на східний фланг НАТО після України, оскільки війну в Україні слід розглядати як конфлікт між "двома слов'янськими країнами".

Орбан заявив, що ця точка зору не поділяється в НАТО, яка створила робочі групи для вивчення ролі військового альянсу, що потенційно розширюється, у війні. Угорщина, як член НАТО, бере участь у цих обговореннях, але фактично як "спостерігач", і виступає проти надання грошей та зброї Україні.

"Зараз ми знаходимося там, але не там. Я не знаю, як довго це можна буде підтримувати", — сказав Орбан.

За словами прем'єр-міністра, якщо Угорщині офіційно відмовлять у членстві в НАТО, це означатиме нову концепцію діяльності Альянсу.

Нагадаємо, Орбан підтримав "мирний план" Китаю, тому що "Європа на боці війни". За його словами, єдиним винятком є Угорщина, яка закликає до негайного припинення вогню та мирних переговорів, а також підтримує усі міжнародні зусилля, спрямовані на мир.

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