Тисячі угорців вийшли на протест проти Орбана

Організатором мітингу, на який зібралося близько 10 тисяч людей з усієї Угорщини, став опозиційний політик Петер Мадьяр.

У неділю, 5 травня, тисячі угорців протестували проти прем’єр-міністра Віктора Орбана у другому за величиною місті Дебрецені, яке вважається оплотом партії “Фідес”, що керує країною від 2010 року.

Про це повідомляє Associated Press.

Організатором мітингу, на який зібралося близько 10 тисяч людей з усієї Угорщини, став опозиційний політик Петер Мадьяр, який балотуватиметься до Європейського парламенту на початку червня.

“Сьогодні переважна більшість угорського народу втомилася від правлячої еліти, від ненависті, апатії, пропаганди та штучних поділів. Угорці хочуть співпраці, любові, єдності та миру”, — говорив він на мітингу.

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Мадьяр, який раніше належав до партії “Фідес”, від лютого цього року гостро засуджує націоналіста Віктора Орбана як керівника “мафіозною державою”, оголосивши війну тому, що він називає пропагандистською машиною, якою керує уряд.

Його партія TISZA ("Повага і свобода") оголосила, що висуне 12 кандидатів на виборах до Європейського Союзу 9 червня, причому Мадьяр буде першим у партійному списку. TISZA також оголосила, що висуне чотирьох кандидатів на виборах до місцевої ради в Будапешті.

Останні опитування показують, що партія Мадьяра, можливо, стала найбільшою опозиційною силою до партії “Фідес”, на яку опирається Орбан. Цього тижня соцопитування, проведене соціологами Mediaan, оцінило шанси TISZA на рівні 25%, щоправда за “Фідес” готові голосувати 45% виборців.

Нагадаємо, раніше тисячі мешканців угорської столиці Будапешту взяли участь у протесті, під час якого вони вимагали відставки очільника уряду Віктора Орбана та головного прокурора країни.

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