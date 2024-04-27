Орбан зробив скандальну заяву про гроші для України

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан поскаржився, мовляв, Захід виділяє надто багато коштів для України. Від цього, вважає він, страждає європейський середній клас.

Про це угорський політик сказав в інтерв'ю одній із радіостанцій, повідомляє Telex.

"Я постійно працюю над тим, щоб уникнути ситуації, коли гроші, які винні Угорщині, опиняться в Україні", - заявив Орбан.

Крім того, прем'єр наголосив, мовляв, наразі для його країни важливим є питання про те, чи вдасться Будапешту залишитися осторонь війни в Україні. Бо, з його слів, "доки в країні існує національно налаштований уряд, Угорщина не братиме участі у війні".

Орбан висловив думку, що один з етапів російсько-українських відносин завершився. Втім, тепер до нього вступає НАТО, заявляє він.

"Ми дійшли до того, що Європа серйозно розглядає можливість введення військ в Україну, що відкрило нову сторінку у війні", - наголосив Орбан.

Нагадаємо, раніше Віктор Орбан цинічно висловився про війну і заявив, що Захід стоїть за крок до відправлення своїх солдатів до України. З його слів, його країна перебуває на боці миру. Тому він впевнений, що з часом європейці почнуть підштовхувати свої уряди до цього.

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