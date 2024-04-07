Багатотисячні протести в Будапешті набирають обертів: угорці вимагають відставки Орбана 

Приводом для масових акцій стала публікація аудіозапису зі свідченнями про корупцію в уряді країни.

Тисячі мешканців угорської столиці Будапешту взяли участь у протесті, під час якого вони вимагали відставки очільника уряду Віктора Орбана та головного прокурора країни.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Демонстрацію очолив колишній член владної партії Угорщини "Фідес" Петер Мадьяр, який працював у різних державних установах і банках.

43-річний Мадьяр перед початком демонстрації написав у Facebook, що нова політична спільнота має на меті дати угорцям шанс "приєднатися до спільної роботи з побудови нової суверенної, сучасної, європейської Угорщини".

Фото: Associated Press

Протестувальники 6 квітня пройшли маршем до парламенту, деякі з них вигукували: "Ми не боїмося" і "Орбана у відставку".

Справа про корупцію в кабінеті Орбана — що відомо

43-річний юрист Петер Мадьяр, колишній радник Орбана, який планує створити нову партію, щоб кинути виклик прем'єр-міністру, 26 березня опублікував запис розмови з Юдіт Варгою, його дружиною і міністеркою юстиції Угорщини. На аудіозаписі вона докладно розповідає про ймовірну спробу помічників глави кабінету Орбана змінити документи у справі про хабарництво в уряді Орбана.

Головний прокурор Пал Фюрхт на брифінгу заявив, що прокуратура зберегла й оцінила аудіозапис Мадьяра, представлений як частина його свідчень, і що триває розслідування можливого "неповідомлення про хабарництво".

У центрі цієї справи перебуває колишній держсекретар міністерства юстиції Пал Волнер, якому 2022 року висунули обвинувачення в отриманні хабара від колишнього голови служби судових приставів Дьордя Шадла. Обидва не визнали себе винними, проте прокурори вимагають тюремного ув'язнення для обох.

Нинішнє розслідування розпочалося в досить несприятливий для Орбана момент напередодні виборів до Європарламенту. Крім того, стабільність його кабінету похитнулася після скандалу із сексуальним насильством, унаслідок якого нещодавно змушені були залишити свої посади два його ключові політичні союзники — колишній президент і колишній міністр юстиції.

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