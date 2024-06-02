Ворог атакує Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Російські загарбники в ніч проти 2 червня атакують Україну ударними безпілотниками.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
У повідомленні вказується, що група ударних БпЛА на Одещині летить північно-західним курсом у напрямку Вінниччини.
"Група ударних БпЛА в Криворізькому районі Дніпропетровщини у північному напрямку. Ударні БпЛА з Херсонщини у північно-західному напрямку. Ударні БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Миколаївщини", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уламки російських ракет пошкодили будинки на Івано-Франківщині.
Крім того, ми раніше інформували, що кількість жертв удару по багатоповерхівці у Харкові ще більше зросла.
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