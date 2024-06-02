Уламки російських ракет пошкодили будинки на Івано-Франківщині

Ніхто з місцевих мешканців серйозно не постраждав, обійшлося без госпіталізації.

Під час російської терористичної атаки у ніч проти 1 червня чотири ракети були випущено по Івано-Франківській області. Від вибуху та уламків постраждали житлові будинки в одному із сіл Більшівцівської громади.

Про це повідомляє "Суспільне".

Уламок ворожої ракети залетів на обійстя місцевої мешканки Софії Багири. Внаслідок вибуху пошкоджено її будинок та стодолу.

"Вікна всі, двері, стелі – усе з нуля треба робити. Це – пекло. Ми живемо на пороховій бочці", - каже вона.

Від пережитого в жінки сильно підвищився тиск, медичну допомогу їй надавала бригада швидкої.

Її сусідка Галина Дмитрів нарікає, що лише півтора року тому перекрила хату металочерепицею, а тепер вона – пошкоджена.

"Усе падає, потріскане. Головне, що я втекла у коридор і сховалася між двома стінами. Притулилася і молилася", – зізнається жінка.

Дмитро Костик, чий будинок також пошкоджено, пригадує, що вибух пролунав близько п'ятої ранку, і бажає російським терористам "горіти у пеклі".

На щастя, внаслідок ракетного удару ніхто із жителів Більшівцівської громади серйозно не постраждав, обійшлося без госпіталізації.

Для ремонту будинків уже привезли шифер, чекають на поліетиленову плівку та брезент. Загалом для пошкоджених приміщень потрібно закупити приблизно 540 листів шиферу, 180 квадратних метрів скла та 250 пар склопакетів.

Нагадаємо, ціллю ворожої атаки на Івано-Франківщині був об’єкт енергетичної інфраструктури. Внаслідок ракетного удару виникла потужна пожежа, до ліквідації якої було залучено 101 рятувальників і 33 одиниці техніки.

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