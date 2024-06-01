Вночі росіяни атакували гідроелектростанції: деталі

Вночі 1 червня під час масовано удару по Україні росіяни атакували гідроелектростанції "Укргідроенерго". Також є влучання в інфраструктуру поруч зі станціями.

Про це повідомили в "Укргідроенерго".

"Чергова вкрай важка ніч для української енергетики. Ворог обстріляв енергетичні об'єкти в п'яти регіонах України. Під ударом опинились і дві гідроелектростанції", - про це йдеться у повідомленні компанії.

Внаслідок ударів ворога виникли критичні пошкодження обладнання. Наразі гідроенергетики працюють над ліквідацією наслідків.

В "Укренерго" наголошують, що від початку повномасштабного вторгнення РФ знищила Каховську ГЕС, випустила понад 110 ракет по увсім ГЕС та ГАЕС "Укргідроенерго".

Як повідомлялося, цієї ночі агресорка Росія вдарила по об'єктах енергетики. Атаковано теплоелектростанції ДТЕК. Під удар потрапили дві ТЕС компанії в різних областях України.

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