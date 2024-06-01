"Такі спроби будуть по всьому фронту": глава штабу РДК про ситуацію на Харківщині

Російська армія на Харківському напрямку продовжує "м'ясні штурми" на які відправляє досить великими з'єднаннями піхоту. Зокрема, таким чином війська РФ намагаються створити певний осередок напруги на кордоні.

Про це розповів глава штабу Російського Добровольчого Корпусу, що воює на боці України, Олександр "Фортуна" в інтерв'ю "УНІАН".

"Певною мірою це аналогічно тим діям, які ми здійснюємо під час операцій на кордоні. Я не думаю, що було завдання в організації буферної зони, це досить великий комплексний захід", - каже він.

За його словами, зараз ми зіштовхуємося зі ситуацією, коли російській армії і насамперед російській владі необхідно щось "продати" внутрішньому ринку, якусь перемогу.

"Тому такі спроби будуть по всьому фронту. Мені б хотілося нагадати людям, які вважають, що кордон – це просто кордон, що це не так. Це теж лінія фронту на сьогоднішній момент", - зазначив Фортуна.

Тим часом триває наступ на Вовчанськ.

"Це класичні "м'ясні штурми". Якість особового складу різна – фахівців ми не зустрічали. Можливо, вони були в другому-третьому ешелоні, але на "нулі" їх не було точно. Я маю на увазі фахівців із розвідки, спецслужб, спецпідрозділів силових структур. Це були мобілізовані і навіть строковики", - додав він.

Нагадаємо, наступ Росії на Харківщині був провальним, оскільки Україна дуже ефективно його зупинила.

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