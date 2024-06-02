Астрологический прогноз на 2 июня

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день благоприятен для завершения незначительных дел и подготовке к глобальным и серьезным, в реализации которых можно будет приступить уже в начале следующей недели.
Символ дня: Сосуды с живой и мертвой водой.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 7.
Счастливый цвет дня: зеленый, изумрудный, цвет морской волны.
Счастливые камни дня: соколиный глаз, тигровый глаз, кошачий глаз.
За какую часть тела отвечает: ноги, колени.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут быть очень опасными, поэтому необходимо экстренно принимать соответствующие меры.
Питание дня: можно садиться на диету, голодать и поститься.
Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.
Дачные работы дня: работать можно только с наземной частью растений.
Магия и мистика дня: можно медитировать и гадать на картах Таро.
Сны дня: сны нынешней ночи чаще всего бывают обманчивыми, поэтому не стоит обращать на них внимания.
Табу дня: необходимо осторожно отнестись к воде.
Цитата дня: "Лень закаляет характер, если вспомнить, сколько усилий требуется, чтобы ее побороть" (Тристан Бернар).
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