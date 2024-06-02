Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Астрологический прогноз на 2 июня

Астрологический прогноз на 2 июня

Сосуды с живой и мертвой водой - символ дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день благоприятен для завершения незначительных дел и подготовке к глобальным и серьезным, в реализации которых можно будет приступить уже в начале следующей недели. 

Символ дня: Сосуды с живой и мертвой водой. 

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 7. 

Счастливый цвет дня: зеленый, изумрудный, цвет морской волны. 

Счастливые камни дня: соколиный глаз, тигровый глаз, кошачий глаз.

За какую часть тела отвечает: ноги, колени. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут быть очень опасными, поэтому необходимо экстренно принимать соответствующие меры.

Питание дня: можно садиться на диету, голодать и поститься. 

Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться. 

Дачные работы дня: работать можно только с наземной частью растений. 

Магия и мистика дня: можно медитировать и гадать на картах Таро.

Сны дня: сны нынешней ночи чаще всего бывают обманчивыми, поэтому не стоит обращать на них внимания. 

Табу дня: необходимо осторожно отнестись к воде. 

Цитата дня: "Лень закаляет характер, если вспомнить, сколько усилий требуется, чтобы ее побороть" (Тристан Бернар). 

Читайте также:

Отключения света будут уже до конца войны?

Отключения света будут уже до конца войны?

Похожие темы:

Следующая публикация