Астрологічний прогноз на 2 червня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для завершення незначних справ та підготовки до глобальних та серйозних, реалізацію яких можна буде розпочати вже на початку наступного тижня.

Символ дня: судини з живою та мертвою водою.

Стихія дня: метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливий колір дня: зелений, смарагдовий, морська хвиля.

Щасливі камені дня: соколине око, тигрове око, котяче око.

За яку частину тіла відповідає: ноги, коліна.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть бути дуже небезпечними, тому необхідно негайно вживати відповідних заходів.

Харчування дня: можна сідати на дієту, голодувати та постувати.

Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитись.

Дачні роботи дня: працювати можна лише з наземною частиною рослин.

Магія та містика дня: можна медитувати та ворожити на картах Таро.

Сни дня: сни нинішньої ночі найчастіше бувають оманливими, тому не варто звертати на них увагу.

Табу дня: необхідно обережно поставитися до води.

Цитата дня: «Лінощі загартують характер, якщо згадати, скільки зусиль потрібно, щоб їх побороти» (Трістан Бернар).

Читайте також: