Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 27 травня до 2 червня

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням – вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров'я.

Особисте життя – не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій галузі.

Кому пощастить у коханні цього тижня – від 27 травня до 2 червня?

Близнята

Близнятам потрібно уважніше ставитись до нових людей, які в цей час можуть з'явитися в їхньому оточенні. Найімовірніше, з однією із них їх зв'яже взаємна симпатія, яка згодом переросте у серйозні – та довготривалі – стосунки. Втім, навіть якщо цього не станеться, гарний, – можна сказати, незабутній – роман зірки таки обіцяють, а це вже чимало.

Терези

Терези зможуть відчути, що щастя в особистому житті залежить не так від долі чи інших людей, як від них самих. Над зміцненням взаємин, які останнім часом могли зайти в глухий кут, необхідно працювати: більше часу проводити разом, влаштовувати романтичні вечері або зайнятися спільними клопотами по будинку – ніщо так не зближує людей як ремонт.

Водолій

Водоліям цього тижня – втім, як і будь-якого іншого часу – варто бути уважнішим до коханої людини, думаючи водночас не лише про свої, а й про її почуття. Якщо цього не зробити, друга половинка, відчувши себе обділеною в емоційному плані, може приховати образу, що не найкраще позначиться на стосунках, так що не варто доводити їх до такого стану.

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