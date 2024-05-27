Дрони атакували заправну станцію в Орловській області РФ: є загиблі та постраждалі

У Росії поскаржились на атаку безпілотників на Орловську область. Там вранці 27 травня горіла паливно-заправна станція у місті Лівни.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Відомо, що на станцію впав БПЛА, пошкодивши частину фасаду. Ще один дрон нібито прилетів на ту ж станцію, коли туди для усунення наслідків приїхали співробітники оперативних служб.

За словами губернатора області Андрія Кличкова, нібито відбулася "масована атака" на Орловську область, під час якої відбулося падіння БПЛА на територію паливно-заправної станції у м. Лівни.

Він повідомив, що постраждала частина фасаду адміністративної будівлі. На локалізацію та усунення наслідків прибули працівники оперативних служб та адміністрації міста.

Губернатор стверджує, що загинув водій 8-ї обласної пожежної частини. Ще троє співробітників служб постраждали.

Нагадаємо, на Кубані безпілотники атакували об'єкт системи загоризонтного попередження.

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