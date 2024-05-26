Падіння іранського дрона в Курській області: експерт відзначив цікаві нюанси

Експерт зазначив, що це лише третя верифікована втрата цього БПЛА за весь час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Іранський розвідувально-ударний БПЛА Mohajer-6, що впав у Курській області РФ, ймовірно, повинен був атакувати територію Сумщини.

Таку думку висловив військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко.

Експерт звернув увагу на те, що Mohajer-6 мав на озброєнні ракети "повітря - земля" Ghaem-5.

“Очевидно, їх планували використовувати за прямим призначенням, але це засоби ближнього радіусу дії. Саме через це використання Mohajer-6 як ударного БПЛА було неможливим, адже на таких дистанціях він ставав досить легкою ціллю і в основному його застосовували як розвідувальний. А тут і з ракетами... Курська область... Явно планувалося застосовуватись на Сумському напрямку”, - написав Коваленко.

За його словами, наразі незрозумілі причини падіння безпілотника.

“Падіння сталося у Курській області. Тобто, на території Росії, тому виникає питання – що спричинило? Знову російське ППО відпрацювало за своїм об'єктом? Комунікація на найвищому рівні?” - задає риторичні питання Коваленко.

Експерт зазначив, що це лише третя верифікована втрата цього БПЛА за весь час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

“Перша втрата була в районі Одеси, коли над Чорним морем було збито Mohajer-6, який супроводжував групу Shahed-136. Другий верифікований збитий Mohajer-6 був збитий у червні 2023 року на східному узбережжі тимчасово окупованого півострова Крим самими ж російськими ППО”, - перерахував він.

Нагадаємо, у Курській області РФ в полі поза населеними пунктами упав ударно-розвідувальний безпілотник Mohajer-6, який був експортований з Ірану.

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