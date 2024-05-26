Росію “атакував” іранський безпілотник з двома авіабомбами: відео

Дрон летів бомбити територію України, але через нез’ясовані причини своєї місії, на щастя, не виконав.

У Курській області РФ в полі поза населеними пунктами упав ударно-розвідувальний безпілотник Mohajer-6, який був експортований з Ірану.

Його виявили місцеві мешканці, які опублікували відео з місця знахідки.

Спершу безпілотник помилково визначили як український “Байрактар” турецького виробництва, але згодом стало зрозуміло, що з неба звалився ударний дрон російської армії.

На опублікованих кадрах видно, що безпілотник з бортовим номером ER-858 був озброєний двома корегованими авіабомбами Ghaem-5.

У Курській області Росії упав іранський безпілотник з бомбами

Росія отримала ці дрони ще у 2022 році разом з першими “Шахедами”, однак використовує їх не дуже активно і переважно у розвідувальних цілях, оскільки озброєння Mohajer-6 розраховане на використання з відносно невеликих відстаней до цілі. Наприклад, дальність ураження авіабомбами Ghaem-5 становить до 40 км.

Ймовірно, безпілотник летів бомбити територію України, але через нез’ясовані причини своєї місії, на щастя, не виконав.

Нагадаємо, російська армія частіше використовує іранські безпілотники Mohajer-6 для розвідки над Чорним морем.

Читайте також: