Путін влаштував чистки у своєму Міноборони: у NYT назвали причини

Останні кроки Путіна свідчать про те, що він має більшу впевненість щодо своїх перспектив на полі бою.

Періодичні обурення через некомпетентність і корупцію у верхівці російської армії перешкоджають військовим зусиллям президента Володимира РФ Володимира Путіна від початку його вторгнення до України

Про це пише The New York Times.

На кожному кроці російський президент уникав будь-яких серйозних публічних кроків, які можна було б розцінити як підтвердження критики, зберігаючи свого міністра оборони та старшого генерала на своїх місцях у "вогняній бурі", перемішуючи командирів на полі бою та роблячи інші кроки нижче в ланцюжку.

Тепер, коли криза на полі бою, а Пригожин мертвий, російський лідер вирішив діяти, змінивши міністрів оборони вперше за понад десять років і дозволивши низку корупційних арештів серед вищих чиновників міністерства.

"Ці кроки започаткували найбільшу реформу в Міністерстві оборони Росії з початку вторгнення та підтвердили перевагу пана Путіна уникати великих, оперативних змін у розпал кризи, а замість цього діяти в менш помітний час за власним вибором", - мовиться в повідомленні.

Останні кроки Путіна свідчать про те, що він має більшу впевненість щодо своїх перспектив на полі бою в Україні та своєї політичної влади на початку свого п’ятого президентського терміну, кажуть експерти.

Російські війська досягають успіхів в Україні, захоплюючи території навколо Харкова та в регіоні Донбасу, оскільки Україна бореться із затримками допомоги від Сполучених Штатів і обмеженими запасами боєприпасів і особового складу. Керівництво Кремля налаштовано оптимістично.

"Вони, швидше за все, вважають ситуацію в силах достатньо стабільною, щоб покарати декого у військовому керівництві за її попередні невдачі", — сказав Майкл Кофман, експерт з російської армії та старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир.

Хто потрапив під руку Путіна

Старша наукова Фонду Карнегі за міжнародний мир співробітниця Дара Массікот розповіла, що арешти високопосадовців навряд чи викорінять велику корупцію в російському військовому відомстві, але вони можуть змусити вищих чиновників двічі подумати, перш ніж красти в особливо великих розмірах, принаймні на якийсь час.

Генерал-майор Іван Попов, високопоставлений російський воєначальник, який очолював сили, що стримують контрнаступ України, дорікнув російському військовому керівництву. Днями його затримали за звинуваченням у шахрайстві. За словами його адвоката, він заперечує свою провину.

"Суть у тому, що війна оголила безліч різних проблем - корупцію, некомпетентність і відкритість до публічних проявів непокори, - які керівництво країни вважає за необхідне розв'язати", - сказав Семюел Чарап, старший політолог із RAND Corporation. "Зараз дуже вдалий час для цього, тому що на полі бою немає короткострокового гострого ризику".

Додамо, експер заявив, що арештовуватимуть не лише людей з групи колишнього голови Шойгу, а й представників інших кланів Міноборони РФ.

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