Путин устроил чистки в своем Минобороны: в NYT назвали причины

Последние шаги Путина свидетельствуют о том, что у него большая уверенность в своих перспективах на поле боя.

Периодические возмущения из-за некомпетентности и коррупции в верхушке российской армии препятствуют военным усилиям президента Владимира РФ Владимира Путина с начала его вторжения в Украину

Об этом пишет The New York Times.

На каждом шагу российский президент избегал каких-либо серьезных публичных шагов, которые можно было бы расценить как подтверждение критики, сохраняя своего министра обороны и старшего генерала на своих местах в "огненной буре", перемешивая командиров на поле боя и делая другие шаги ниже в цепочке .

Теперь, когда кризис на поле боя, а Пригожин мертв, российский лидер решил действовать, сменив министров обороны впервые более чем за десять лет и разрешив ряд коррупционных арестов среди высших чиновников министерства.

"Эти шаги положили начало крупнейшей реформе в Министерстве обороны России с начала вторжения и подтвердили преимущество господина Путина избегать крупных, оперативных изменений в разгар кризиса, а вместо этого действовать в менее заметное время по собственному выбору", — говорится в сообщении.

Последние шаги Путина свидетельствуют о том, что у него большая уверенность в своих перспективах на поле боя в Украине и своей политической власти в начале своего пятого президентского срока, говорят эксперты.

Российские войска преуспевают в Украине, захватывая территории вокруг Харькова и в регионе Донбасса, поскольку Украина борется с задержками помощи от Соединенных Штатов и ограниченными запасами боеприпасов и личного состава. Руководство Кремля настроено оптимистично.

"Они, скорее всего, считают ситуацию в силах достаточно стабильной, чтобы наказать некоторых в военном руководстве за ее предыдущие неудачи", — сказал Майкл Кофман, эксперт по российской армии и старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир.

Кто попал под руку Путина

Старшая научная Фонда Карнеги за международный мир сотрудница Дара Массикот рассказала, что аресты чиновников вряд ли искоренят крупную коррупцию в российском военном ведомстве, но они могут заставить высших чиновников дважды подумать, прежде чем воровать в особо крупных размерах, по крайней мере на время.

Также читайте Почему в Украине не мобилизуют молодежь до 25 лет: Bloomberg выяснил причину

Генерал-майор Иван Попов, высокопоставленный российский военачальник, возглавлявший сдерживающие контрнаступление Украины силы, упрекнул российское военное руководство. На днях он был задержан по обвинению в мошенничестве. По словам его адвоката, он отрицает свою вину.

"Суть в том, что война обнажила множество различных проблем – коррупцию, некомпетентность и открытость к публичным проявлениям неповиновения, – которые руководство страны считает необходимым решить", – сказал Сэмюэл Чарап, старший политолог из RAND Corporation. " Сейчас очень удачное время для этого, потому что на поле боя нет краткосрочного острого риска".

Экспер заявил, что будут арестовывать не только людей из группы бывшего председателя Шойгу, но и представителей других кланов Минобороны РФ.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.